شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: قررت أن أتحدى نفسى واختار أدوارى بالكيف وليس بالكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نجلاء بدر لـ"الخليج 365"، عن سر موافقتها على تقديم دور والدة الفنانة جميلة عوض في حكاية "لازم أعيش"، رغم أن الفارق بينهما في العمر ليس كبيرًا، مؤكدة أنها أرادت أن تتحدى نفسها في هذا الدور رغم تحذير بعض أصدقائها عن قبول هذا الدور.

وأضافت نجلاء إنها تفضل اختيار أدوار جديدة عليها شخصيًا، وهو ما حدث في حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا" رغم أن المنتج توقع ألا تقبل الدور عشان دور أم، وكتير من الفنانات رفضوا تقديم دور الأم لكنى قررت أن أخرج من عباءة نجلاء بدر التي يحصرنى فيها بعض المخرجين وأشارت إلى أنها تختار الدور بالكيف وليس بالكم ولا يهمها أن تشارك في العمل من الجلدة للجلدة ".

وأشارت نجلاء بدر إلى مشاهدتها لفيلم "يوم الدين" وهو أول فيلم يعرض حياة مرضى الجذام وعندما شاهدت الفيلم تأثرت جدًا بفكرة التنمر، ولهذا تحمست للمشاركة بحكاية لازم أعيش، لأنها لا تناقش قضية مرضى البهاق فقط، وإنما بالأساس تلقى الضوء على قضية التنمر واستطردت قائلا: إن أسوأ شيء في عصرنا هذا ما يسمى بالسويشيال ميديا التي أخدنا منها السيئ ولذلك أن ضد الاهتمام بما يدور في هذا القطاع ورفض ما يكتبه العاطلون وعمل بلوك لأى مريض تسول له نفسه أن يتنمر أو يتعدى باللفظ أو القول على أى شخص.

من ناحية أخرى قالت إنها تقوم بتصوير دورها في مسلسل "لؤلؤ" دورها فى مسلسل "لؤلؤ" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وبطولة مى عمر وأحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين. وتستأنف أيضًا تصوير مشاهدها في فى فيلم "سوء الرجالة" والعمل مأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان، وهو من تأليف علاء سليمان سيناريو وحوار نيفين شلبى ودينا السقا، بطولة باسم سمرة، أحمد وفيق، انتصار، فراس السعيد، ‏محمود الليثي، وإخراج نيفين شلبى.