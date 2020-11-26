"مبننساش الناس الطيبة" دينا فؤاد تحيي الذكرى التاسعة لوفاة عامر منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة دينا فؤاد، على إحياء ذكرى وفاة الفنان الراحل عامر منيب، الذي توافق الخميس 26 نوفمبر.

ونشرت دينا، صورة له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "النهاردة الذكرى التاسعة لوفاة عامر، الله يرحمه ويحسن إليه..ومهما عدت السنين ..مبننساش الناس الطيبة الأصيلة"، كما كتبت أسفل الصورة: "ربنا يرحمك".

يذكر أن عامر منيب، ولد في حي الدقي بالجيزة يوم 2 سبتمبر عام 1963 لعائلة فنية; حيث أن جدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب، وانتقل عامر منيب إلى منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر (جمال) وشقيقتيه (أميرة) و(أمينة).

وكان "منيب" من الطلبة المتفوقين دراسياً في صفه، وتخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جداً، وأصبح معيداً بجامعته، وكان يقضي أوقات الفراغ بالغناء لمشاهير الطرب مثل الراحل عبد الحليم حافظ.