أفضل 3 أفلام حربية في 2020.. مهمات خاصة وعدو خارق للطبيعة

الخميس 26 نوفمبر 2020

اضطرت غالبية شركات الإنتاج إلى تأجيل طرح الأفلام الحربية إلى الأعوام المقبلة، تجنبا لتكبدها خسائر فادحة، في حالة عرضها على جمهور محدود.



ومع نهاية العام، نرصد أفضل الأفلام الحربية التي صدرت هذا العام في التقرير التالي..

1-Da 5 Bloods

فيلم "الأخوة الخمسة" بطولة الراحل شادويك بوسمان وإخراج سبايك لي.

ويتناول رحلة عودة 4 جنود أشقاء إلى فيتنام للبحث عن أشلاء قائدهم المقتول والكنز الذي أخفوه سويًا هناك.

2- Greyhound

فيلم "جراي هاوند" بطولة وتأليف توم هانكس، وتدور أحداثه في الحرب العالمية الثانية حول قائد بحري أمريكي يحاول إتمام مهمة خاصة بينما تطارده غواصة ألمانية متمرسة.

3- Ghosts of War

فيلم "أشباح الحرب" بطولة بيلي زين وثيو روسي، ويتناول تكليف 5 جنود أمريكان بحماية قلعة فرنسية، حينما يواجهون عدوًا خارقًا للطبيعة أخطر من كل ما رأوه من قبل.