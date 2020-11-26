شكرا لقرائتكم خبر عن "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمى تقترب من 300 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى من 300 مليون مشاهدة في أقل من 3 شهور على طرحها، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية .

كما طرح النجم الإماراتي حسين الجسمى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لبة العيون"، على قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من ألحانه، ويجدد فيها التعاون مع أشعار "جنان"، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي جاءت مطلعها: لبة العيون اللي سحرها ذبحني.. ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين.. ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني.. وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين..".

كان حسين الجسمى قد أعرب عن سعادته بإحياء الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، فى حفل أقيم بمدينة الجلالة بالعين السخنة مؤخرا، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال عبر حسابه على تويتر، "احتفلنا مع أحبابنا المصريين بكل حب وفرح وغنّينا سويّاً فى عشق مصر وانتصارات أكتوبر العظيمة.. وتبادلنا المحبة كعادتنا أنا وحبيبتى مصر".

وبدأ النجم حسين الجسمى فقرته الغنائية ضمن فعاليات الحفل الغنائى بأغنية "بتعدى فى حته"، كما غنى بعدها مجموعة من أفضل أغانيه من أما براوة لـ وطالت المسافات، ثم أكد فى كلمته أن شعب الإمارات ومصر شعب واحد وعيد النصر عيد لكل الوطن العربى، مؤكدا أن مصر دوماً ما تبني وجميلة ومتجددة باستمرار فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وسبق المطرب حسين الجسمى، المغنى محمود العسيلى حيث أشعل الحفل بعدة أغانى له ختمها بأغنية "انا ابن مصر"، كما شارك قبله النجم مصطفى حجاج، ضمن فعاليات الفقرة الثالثة من الحفل الغنائى الذى اقيم الأسبوع الماضى بمدينة الجلالة بالعين السخنة، حيث بدأ الغناء بأغنية "يا بتاع النعناع".