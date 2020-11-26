بالصور.. حكاية فيلم شارك فيه "توأم" عماد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 25 نوفمبر 1909، ولد النجم الكبير عماد حمدي، الذي يعتبر واحدا من أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية

وقد لا يعرف كثير من محبي الفنان الراحل، أن له توأم يدعى "عبدالرحمن"، سبقه لعالم التمثيل.

تخرج عبدالرحمن حمدي من كلية الزراعة، وتعرف على المخرج أحمد بدرخان، الذي أقنعه بدخول التمثيل والمشاركة في فيلم "عايدة"، أمام كوكب الشرق أم كلثوم.

عرض الفيلم في أوائل عام 1942، ولكن بعد عرض الفيلم تقدم "عبدالرحمن" لاختبارات الخارجية ونجح بها، فاعتزل التمثيل بعد هذا العمل، الذي ينسبه البعض أحيانا لتوأمه عماد حمدي.

ومن يشاهد الفيلم لا يستطيع ولو للحظة واحدة أن يتخيل أن من يشارك بالفيلم هو "عبدالرحمن" وليس عماد حمدي.

فيلم "عايدة" بطولة أم كلثوم، إبراهيم حمودة، بشارة واكيم، عباس فارس، عبدالوارث عسر، ومن إخراج أحمد بدرخان.