محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: مازحت الفنانة صفاء جلال جمهورها بصورتين لها، بسبب سقوط الأمطار اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت صفاء على الصور: "صورة حية من التجمد الخامس منذ قليل". يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال مسلسل "بخط الإيد"، من بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وسوسن بدر وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

كانت هذه تفاصيل خبر "صورة من التجمد الخامس".. صفاء جلال تعلق على موجة الطقس السيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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