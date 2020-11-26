نبيل الحلفاوي عن مارادونا: "كل ما تيجي سيرته أفتكر الضيظوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا اليوم، أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كل ما تيجي سيرة مارادونا أفتكر الضيظوي.. كان بيبدي استغرابه من المبالغ المرتفعة اللي بياخدوها الكوتشات.. وإن الخطط دي مش مهمة أوي المهم اللعيب. وبلهجته البورسعيدية المحببة قال:" يعني هوه الكوتش كان قال لمارادونا رقص فريق انجلترا كله وهات جون".

ومن ناحية أخرى تعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.