تراند اليوم : أفضل 7 أفلام من ديزني تنتظرك بـ2021.. إتفرج

بعد إعلان شركة ديزني تأجيل أغلب أفلامها إلى عام 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يبدو أن العام المقبل سوف يكون واعدًا سينمائيًا.

وكانت شركة ديزني قد استحوذت على شركة فوكس العام المقبل، إصافة إلى امتلاكها عالم مارفل السينمائي، وهو ما أضفى تنوعًا على الأعمال المطروحة في 2021.

وبات عشاق السينما الأمريكية في شوق لمشاهدة الأفلام الجديدة، التي تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حرمانهم منها، بسبب فترات الإغلاق الطويلة، التي شهدها العام 2020، والتي كانت السينما من أبرز ضحاياها.

واختار موقع “إنسايد ذا ماجيك” الأمريكي 7 أفلام، وصفها بأنها الأبرز بين أفلام ديزني المنتظرة في 2021، سواء بسبب موضوعاتها أو أبطالها.

ويبدو أن أجواء الخطر التي شهدها العالم خلال العالم 2020، جعلت أغلب هذه الأفلام تنتمي إلى فئة الخيال، سواء من حيث مغامرات لإنقاذ الأرض أو نضال البشرية من اجل البقاء. ونستعرضها فيما يلي:

1- The King’s Man

فيلم رجل الملك، بطولة ستانلي توتشي، ويتناول اجتماع أسوأ الطغاة والأشرار في التاريخ للتخطيط لحرب تدمر البشرية، بينما يسعى رجل واحد لإيقاف مخططهم. وسوف يكون المشاهدون على موعد مع الإثارة خاصة بعد أن لمسوا أنفسهم أن البشرية كانت في خطر شديد بسبب فيروس كورونا المستجد.

2- Black Widow

فيلم بلاك ويدو، أو “الأرملة السوداء”، فهو من بطولة سكارليت جوهانسون، فينتمي إلى أفلام عالم الجاسوسية، ويدور حول حياة الجاسوسة ناتاشا رومانوف قبل انضمامها إلى فريق أفنجرز وتحولها إلى البطلة الخارقة بلاك ويدو.

3- Cruella

فيلم كرولا، بطولة إيما ستون، مأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة (الأنيميشن) 101 Dalmatians، ويركز على الشريرة كرولا دي فيل.

4- Jungle Cruise

فيلم جانجل كروز، بطولة دواين جونسون وإيميلي بلنت، ويتناول رحلة قارب على متّنه مجموعة من المسافرين في غابة تضم حيوانات خطيرة.

5- Deep Water

فيلم “ديب ووتر” أو (مياه عميقة)، من بطولة بن أفليك وآنا دي أرماس، ويدور حول علاقة سامة بين حبيبين سابقين يشاركان في لعبة خطيرة بينهما.

6- Eternals

فيلم الأبدية، بطولة أنجلينا جولي وكيت هارينجتون، ويتناول الفيلم مجموعة أبطال خارقين خالدين يتحدون سويًا لإنقاذ الأرض من خطر محدق.

7- West Side Story

فيلم قصة الحي الغربي، بطولة أنسل ألجورت وإخراج ستيفن سبلبيرج، ومستوحى من النسخة الكلاسيكية التي صدرت عام 1961.

ويتناول الفيلم قصة روميو وجولييت في العصر الحديث، حول حبيبين في مدينة نيويورك في الخمسينات.

8- Raya and the Last Dragon

فيلم رايا والتنين الأخير، أول فيلم رسوم متحركة (أنيميشين) تطرحه ديزني في 2021، ويتناول رحلة رايا الفتاة التي تعيش في مملكة يعيش فيها البشر والتنانين أصدقاء.