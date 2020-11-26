فن ومشاهير

تراند اليوم : جبنالك أحلي 8 أفلام أجنبية.. تتفرج عليهم بالكريسماس- شاهد

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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لا يمكن قضاء الكريسماس بدون الاستمتاع بفيلم عن العطلة العالمية، وهناك كثير من الأفلام المتاحة للاختيار منها.

مجلة “كوزموبوليتان” الأمريكية توفر عليك حيرة الاختيار من كل هذه الأفلام الجيدة، إذ ترصد في التقرير التالي أفضل أفلام الكريسماس.

1- All I Want For Christmas

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فيلم “أول أي وونت فور كريسماس”، بطولة هارلي جاين كوزاك، ويتناول محاولة أخ وشقيقته الجمع بين أبائهم المنفصلين من جديد في فترة الكريسماس.

2- Let It Snow

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فيلم “ليت إت سنو” من إنتاج نتفليكس، ويدور في بلدة صغيرة في عشية الكريسماس، عندما تجمع عاصفة ثلجية بين مجموعة من المراهقين.

3- Bridget Jones’s Diary

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فيلم مذكرات بريدجت جونز، بطولة رينيه زيلويجر، ويتناول محاولة الكاتبة بريدجت جونز تحسين حياتها من خلال إيجاد حب حياتها في عام واحد.

4- The Santa Clause

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فيلم “سانتا كلوز”، بطولة تيم ألين ويدور حول رجل يقتل سانتا كلوز ليلة الكريسماس بالخطأ، فيتم تجنيده للقيام بمهامه بشكل سحري.

5- The Holiday

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فيلم “ذا هوليداي”، بطولة كيت وينسليت وكاميرون دياز، ويدور حول سيدتين تمران بأزمة عاطفية مما يضطرهما لتبديل منازلهما خلال الكريسماس للهروب من مشاكلهما مع الرجال، لكنهما يلتقيان برجلين مختلفين ويقعا في الحب.

6- Christmas With The Kranks

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فيلم “الكريسماس مع كرانكس”، بطولة تيم ألين وجيمي لي كرتيس ويدور حول عائلة كرانك التي تقرر عدم الاحتفال بالكريسماس هذا العام بسبب غياب ابنتهما، لكن الأخيرة تفاجئهم بعودتها للمنزل، فيقرران إقامة احتفالية كريسماس في آخر لحظة.

7- Four Christmases

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فيلم “4 كريسماس” بطولة ريس ويذرسبون، ويتناول كفاح ثنائي لحضور 4 أعياد كريسماس لأهلهم المنفصلين.

8- Home Alone
فيلم “هوم ألون” أشهر أفلام الكريسماس على الإطلاق، ويتناول محاولة طفل إنقاذ منزله من عصابة تخطط لسرقته، بعد أن تركته أسرته بمفرده عن طريق الخطأ وسافرت لقضاء عطلة الكريسماس.

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