أفضل 3 أفلام حربية في 2020.. مهمات خاصة وعدو "خارق للطبيعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اضطرت غالبية شركات الإنتاج إلى تأجيل طرح الأفلام الحربية إلى الأعوام المقبلة، تجنبا لتكبدها خسائر فادحة، في حالة عرضها على جمهور محدود.
ومع نهاية العام، نرصد أفضل الأفلام الحربية التي صدرت هذا العام في التقرير التالي..
1-Da 5 Bloods
فيلم "الأخوة الخمسة" بطولة الراحل شادويك بوسمان وإخراج سبايك لي.
ويتناول رحلة عودة 4 جنود أشقاء إلى فيتنام للبحث عن أشلاء قائدهم المقتول والكنز الذي أخفوه سويًا هناك.
2- Greyhound
فيلم "جراي هاوند" بطولة وتأليف توم هانكس، وتدور أحداثه في الحرب العالمية الثانية حول قائد بحري أمريكي يحاول إتمام مهمة خاصة بينما تطارده غواصة ألمانية متمرسة.
3- Ghosts of War
فيلم "أشباح الحرب" بطولة بيلي زين وثيو روسي، ويتناول تكليف 5 جنود أمريكان بحماية قلعة فرنسية، حينما يواجهون عدوًا خارقًا للطبيعة أخطر من كل ما رأوه من قبل.
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