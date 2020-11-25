شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لـ تليفزيون الخليج 365: شبكتى من خطيبى عبارة عن مدفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة بشرى خلال لقائها مع الزميل علي الكشوطي علي تليفزيون الخليج 365، إنها طلبت من خطيبها سالم هيكل أن يشتري لها مدفن "مقبرة" كشبكة لخطوبتهما، وأكدت بشرى أن المقربين منها استغربوا طلبها إلا أنها مقتنعة بأن الإنسان يجب أن يفكر في الآخرة مثلما يفكر في الدنيا ويهتم بذلك مثلما يهتم بشراء منزل أو سيارة.

وأوضحت أن معني طلبها ليس تشاؤمًا وإنما تأكيد علي مدى صدق علاقتهما فهى تريد أن تكمل حياتها معه حتي النهاية وإما تسبقه هي إليها أو يسبقها هو إليها.

وأضافت بشرى أن خطيبها سالم هيكل يعرفها جيدًا منذ أن كانا طفلين وهما في نفس السن ونفس الدفعة وعلاقتهما ممتدة منذ الطفولة وأنه غير حقيقي ما يقال عن أنها أكبر منه بست سنوات مؤكدة أنهما في نفس السن وأنها تريد أن تكمل حياتها معه إلى النهاية.

وأشارت بشرى إلي أنها تراجعت عن فكرة إقامة حفل زفاف خوفًا من فيروس كورونا وحتي لا يتعرض ضيف من الضيوف إلى الإصابة وأنها تفكر في إقامة حفل بسيط.

يذكر أن بشرى تشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويشارك في بطولة العمل بجانبهما كل من، هادى الجيار، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وأخرون، سيناريو وحوار هانى سرحان، اخراج بيتر ميمى، انتاج سينرجى .