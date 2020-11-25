- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تحلم بالتعاون مع عدد من نجمات الغناء .. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشارت النجمة العالمية كيلى مينوج التى أصدرت ألبومها الجديد "disco " منذ عدة أيام أنها تتمنى التعاون مع عدد كبير من نجمات عالم الغناء خلال الفترة المقبلة ، و هو التصريح الذى تصدر الكثير من المواقع الفنية الشهيرة .
قالت كيلى مينوج لـ " ELLE " فى مقابلة جديدة: "لقد تعاونت مع الكثير من النجوم على مر السنين ، و "بالتأكيد أود أن أتعاون مع المزيد من النساء خلال الفترة المقبلة " ، و اشارت النجمة الشهيرة أن من بين النجمات التى تتمنى العمل معهن هى إيقونة الموسيقى و الغناء مادونا ، و أكدت كيلى أن إذا قامت فعلا بهذا التعاون سيكون أمر مذهل .
كيلي وومادونا
و أشارت كيلى مينوج أنها تحب أيضا التعاون مع دوا ليبا و ليدى جاجا و مايلى سايروس ، وهى التصريحات التى أثارت ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية.
يذكر أن كيلي مينوج ستشارك في " Studio 2054 " المقرر إقامته في 27 نوفمبر الجارى للنجمة العالمية دوا ليبا و انتشرت سلسلة من التكهنات حول تقدم الثنائى دويتو غنائى معا خلال هذا البث .
كانت هذه تفاصيل خبر كيلى مينوج تحلم بالتعاون مع عدد من نجمات الغناء .. تعرف عليهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.