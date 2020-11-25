شكرا لقرائتكم خبر عن "تاتو" من ميجان فوكس بالإسبانية من أجل حبيبها ميشان جان .. اعرف حكايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يتخذ المشاهير من "التاتو" أحياناً وسيلة للتعبير عن حبهم أو أية أمور أخري يفضلوا التعبير عنها بشخصيتهم، وهو الأمر الذى أقدمت عليه الممثلة ميجان فوكس مؤخراً حينما كشفت عن تاتو رسمته علي كتفها وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل.



ميجان فوكس

ميجان ظهرت بالتاتو فى أثناء ظهورها في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الأحد الماضى، وأشار التقرير إلى أنه مكتوب باللغة الاسبانية ويعني "el pistolero" وهي الكلمة التي تعني بالانجليزية "gunman" لقب ميشان جن صديق ميجان فوكس.



ميجان فوكس والتاتو

وكانت رصدت عدسات المصورين ميجان فوكس وصديقها ماشين جان كيلي علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز American Music Awards، والذي يقام في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس وهو الظهور الرسمي الأول لهما سويا .



ميجان مع ميشان حان

وجاء ارتباط ميجان فوكس بالنجم Machine Gun Kelly بعد انفصالها عن زوجها براين أوستن جرين بعد زواج استمر 10 سنوات كاملة و إنجاب 3 أطفال .

يذكر أن كليب " Bloody Valentine " لنجم الراب الشهير Machine Gun Kelly و الذي شاركت به النجمة العالمية ميجان فوكس كان بمثابة إعلان رسمي لعلاقتهما الغرامة التي تم تأكيدها منذ عدة أيام بأول ظهور رسمي لهما ، وكان في البداية يعتبر الكثيرين أن كليب " Bloody Valentine " أنه مجرد عمل غنائي أطلقه النجم البالغ من العمر ( 30 عاما ) و لم يعلموا أنه هناك قصة حب جمعت الطرفين.