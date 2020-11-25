شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي وآسر ياسين وأحمد الشامي ينعون مارادونا: وداعا أحد الأساطير الممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من نجوم الفن، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر 60 عامًا متأثرًا بأزمة قلبية تعرض لها فى منزله، حيث كتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر: "وداعا مارادونا.. أحد أساطير كرة القدم الذين أمتعونا. وأقول أحدهم.. لأنني عاصرت رونالدو البرازيلي وشاهدت قبله في الملعب بيليه ثم دي ستيفانو".



نبيل الحلفاوي عبر تويتر

من جانبه، شارك النجم آسر ياسين، جمهوره عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا معلقا عليها "أرقد بسلام يا أسطورة.. مارادونا"، كما أعرب الفنان أحمد الشامي عبر صفحته الشخصية على تويتر عن حزنه لرحيل مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتيني.



آسر ياسين عبر تويتر

وتوفى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء عن عمر 60 عاما متأثرا بأزمة قلبية تعرض لها فى منزله، وفشل الأطباء فى إسعاف النجم الأرجنتيني، ليودع أحد أفضل من لمس كرة القدم الحياة، وتعرض مارادونا لأزمة صحية مؤخرا، حيث تم نقله مطلع الشهر الجارى إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، ليخضع لعملية جراحية في اليوم التالي.



أحمد الشامي عبر تويتر

وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ، وغادر مارادونا المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وبقي أسطورة منتخب الأرجنتين في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.

وكان أطباء مارادونا قد أكدوا خلال الأشهر الأخيرة أنه يعاني من الأرق، بالإضافة للمشاكل الصحية التي لازمته على مدار السنوات الأخيرة، وخضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وكان دخول مارادونا المستشفى أحدث واقعة في سلسلة من المشاكل الصحية للنجم المثير للجدل الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، ويعد واحدا من أفضل اللاعبين عبر العصور.

وكانت حياة مارادونا قد تخللها العديد من المشاكل الصحية، التي كادت تودي بحياته أبرزها عام 2000 عندما تعرض لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات، خضع بعدها لعلاج طويل، وتعرض أسطورة كرة القدم لنوبة قلبية أخرى في بوينس آيرس، لكنه نجا منها.

وخضع مارادونا لعملية جراحية في المعدة سمحت له بإنقاص وزنه 50 كيلوجرام، كما تم نقله إلى المستشفى عدة مرات بسبب تعاطيه المفرط للكحول.