شكرا لقرائتكم خبر عن BTS أول فريق بوب كورى يدخل ضمن ترشيحات Grammy .. اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الفريق الكورى الشهير "BTS " كل المواقع الفنية الشهيرة و ذلك بعد أن أصبح الفريق هو أول فريق بوب كورى يدخل ضمن ترشيحات جوائز " Grammy " لعام 2021 و هو انجاز جديد وحلم استطاع أعضاء الفريق تحقيقه .

تنافس أغنية " Dynamite " للفريق الكورى الشهير " BTS " بفئة " Best Pop Duo/Group Performance ، وهى الفئة التى رشح لها عدد من نجوم العالم و هم ليدى جاجا و اريانا جراند باغنيتهما " Rain On Me " ، و دوا ليبا وجى بافلين و باد بانى و تاينى بـ " Un Dia (One Day) " ، كذلك تايلور سويفت و بون إيفر بأغنية " Exile " ، كما ينافس أيضا على نفس الجائزة النجم العالمى جاستين بيبر و كوافو بأغنية " Intentions " .



BTS

يذكر أن الفريق الكورى BTS اطلق مؤخرا كليب جديد حمل اسم "Life Goes On " الذى أخرجه جون جانج كوك، واستطاع الكليب أن يحقق نسبة مشاهدة على موقع الفيديو الشهير يوتيوب أكثر من 103 مليون مشاهدة خلال يومين فقط من إطلاقه وهو مؤشر مهم ان الكليب سيحقق سلسلة طويلة من النجاحات خلال الفترة المقبلة و توقعات بتصدر الأغنية للعديد من القوائم والرسومات البيانية الهامة مثل " بيبلورد" .