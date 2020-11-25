شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تهنئ هالة السعيد باختيارها أفضل وزيرة بالعالم العربى: تستحق بجدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة ليلى علوى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية، مشيرة أن ذلك التكريم شىء مشرف لمصر والمرأة المصرية، كما أنها تستحق اللقب عن جدارة.

وكتبت النجمة ليلى علوى، عبر حسابها بموقع تويتر:"مبروك لمعالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصولها على جائزة التميز كأفضل وزيرة عربية شيء مشرف جدًا لمصر والمرأة المصرية والعربية وتستحق اللقب بجدارة أنا فخورة جدًا ومبروك لمصر كلها وتمنياتي لها بالتوفيق دائما في خدمة منصبها".



ليلى علوى عبر تويتر

يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي” 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسية وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

وحصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.

وتولت السعيد حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى منذ 16 فبراير 2017 في وزارة شريف إسماعيل، واستمرت فى المنصب بوزارة الدكتور مصطفى مدبولى.