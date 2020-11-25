شكرا لقرائتكم خبر عن محامى زوج نانسى عجرم فادى الهاشم: عقوبة الـ20 سنة لن تطبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية على قضية الدكتور فادى الهاشمى زوج النجمة اللبنانية نانسى عجرم ونشر القرار الظنى بشكل مكثف على كل المواقع العربية، وذلك أصدر قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان نقولا منصور قراره الظنى بحق الهاشمى بادانته بجناية القتل (المادة 547) مبنيه على المادة 228 من قانون العقوبات والتى تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عام، وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات".

ونقلا عن " ET بالعربى "، قال جابى جورمانوس، محامى فادى الهاشم أنهم كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهى اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادى فى التحقيقات.



نانسي وزوجها

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن قاضى التحقيق الأول قرر ترك فادى الهاشم رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات".