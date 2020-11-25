"حبينا الكورة عشانك".. نجوم الفن ينعون مارادونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص عدد من نجوم الفن والوطن العربي على نعي أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا اليوم، حسبما أفادت تقارير أرجنتينية، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي:
عثمان أبو لبن
نشر المخرج عثمان أبو لبن صورة لمارادونا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" وداعا ديياجو أرماندو مارادونا ، لقد غيرت كرة القدم ، حان وقت الراحة بسلام".
نيكول سابا
كما نشرت المطربة اللبنانية نيكول سابا صورة لمارادونا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"أرقد بسلام يا أسطورة".
محمد هنيدي
نشر الفنان محمد هنيدي صورة لمارادونا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق: "واحد من اللي حببونا في الكورة، وداعا مارانا".
يارا
كتبت المطربة اللبنانية يارا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"رحم الله الأسطورة مارادونا، خبر محزن جدا".
أيمن بهجت قمر
نشر الشاعر أيمن بهجت قمر صورة للراحل مارادونا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق عليها: "وداعا يا أجمل من لعب الكرة".
هاني رمزي
فيما نشر الفنان هاني رمزي صورة لمارادونا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، علق: "وداعًا أسطورة الكورة، مارادونا".
أمير طعيمة
كما نشر الشاعر أمير طعيمة صورة أيضًا لمارادونا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "مع السلامة".
مصطفى شعبان
ونشر الفنان مصطفى شعبان صورة الراحل مارادونا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "وداعًا مارادونا الأسطورة، حبينا الكورة عشانك".
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