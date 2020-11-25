"حبينا الكورة عشانك".. نجوم الفن ينعون مارادونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن والوطن العربي على نعي أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا اليوم، حسبما أفادت تقارير أرجنتينية، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي:

عثمان أبو لبن

نشر المخرج عثمان أبو لبن صورة لمارادونا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" وداعا ديياجو أرماندو مارادونا ، لقد غيرت كرة القدم ، حان وقت الراحة بسلام".

نيكول سابا

كما نشرت المطربة اللبنانية نيكول سابا صورة لمارادونا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"أرقد بسلام يا أسطورة".

محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي صورة لمارادونا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق: "واحد من اللي حببونا في الكورة، وداعا مارانا".

يارا

كتبت المطربة اللبنانية يارا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"رحم الله الأسطورة مارادونا، خبر محزن جدا".

أيمن بهجت قمر

نشر الشاعر أيمن بهجت قمر صورة للراحل مارادونا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق عليها: "وداعا يا أجمل من لعب الكرة".

هاني رمزي

فيما نشر الفنان هاني رمزي صورة لمارادونا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، علق: "وداعًا أسطورة الكورة، مارادونا".

أمير طعيمة

كما نشر الشاعر أمير طعيمة صورة أيضًا لمارادونا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "مع السلامة".

مصطفى شعبان

ونشر الفنان مصطفى شعبان صورة الراحل مارادونا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "وداعًا مارادونا الأسطورة، حبينا الكورة عشانك".