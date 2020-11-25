محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرصت الفنانة ليلى علوي، على توجيه رسالة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بعد حصولها على جائزة التميز كأفضل وزيرة عربية. ونشرت "ليلى"، صورة لهالة السعيد، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "مبروك لمعالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، حصولها على جائزة التميز كأفضل وزيرة عربية". وأضافت: "شيء مشرف جدًا لمصر والمرأة المصرية والعربية وتستحق اللقب بجدارة .. أنا فخورة جدًا ومبروك لمصر كلها وتمنياتي لها بالتوفيق دائمًا في خدمة منصبها". يذكر أن ليلى علوي، تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصولها على جائزة التميز كأفضل وزيرة عربية.. ليلى علوي توجه رسالة لهالة السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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