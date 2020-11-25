أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي، في عيد ميلاد الفنانة القديرة بوسي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.

واحتفلت الفنانة بوسي، بعيد ميلادها وسط عائلتها وعدد من أصدقائها داخل منزلها، من بينهم الفنانة هدى رمزي، التي تربطها علاقة صداقة قوية بأسرة الفنان الراحل نور الشريف.

ومن بين حضور حفل عيد ميلاد بوسي، الإعلامية سهير شلبي، والإعلامية بوسي شلبي ومي نور الشريف.

وكان آخر ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي، عام 2018 ، في الساحل الشمالي، وكان برفقتها الإعلامية سهير شلبي والفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم والفنانة سهير رمزي وزوجها والفنانة شهيرة والفنانة رشا مهدي.

يُذكر أن، الفنانة هدى رمزي، اعتزلت عام 1993، وكان آخر أعمالها فيلم "الصديقان" مع الفنان سمير صبري.