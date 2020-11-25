المجلس القومي للمرأة يستضيف العرض المسرحي الفيلسوف بيتفلسف

يستضيف المجلس القومي للمرأة العرض المسرحي " الفيلسوف بيتفلسف" تأليف وإخراج أحمد سمير ريان. وذلك يوم السبت القادم بمقر المجلس القومي للمرأة فرع الهرم.

الفيلسوف يتفلسف " بطولة

وائل مدبولي، إيمي، محمد صلاح، محمد سلطان، زينة بهاء، كمال سلطان، هنادي محمود، محمود مجاهد، سيد أسامة، سامح صبري، هاني منير

، محمد عماد، محمد جمجوم، عبدالرحمن، منير، إسلاممكياچ، أسما الدسوقي" الموسيقيين "كوكب الشرق، محمد عماد، سالي سمير، باسل علاء.غناء : ريان التونسيمخرج منفذ / رفعت ريانتأليف وإخراج / أحمد سمير ريان.