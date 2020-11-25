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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن بدء عرض الدراما المصرية "الوجه الآخر" على قناة أبوظبي وتطبيق ADTV اعتباراً من اليوم الموافق 25 نوفمبر الحالي، وذلك من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت دولة الإمارات (6 بتوقيت السعودية).



وتدور القصة حول شخصية سارة المتزوجة من حازم رجل الأعمال المشهور واللذان يحاولان الإنجاب منذ خمس سنوات دون النجاح بذلك، حيث تبدأ القصة بانتقال أبيها سعيد إلى العناية المشددة والذي يفصح عن سر لابنته سارة كان يخفيه عن الجميع ألا وهو العلاقة الشرعية التي أقامها بسامية ابنه مراقب الدوام عندما كان موظفاً في شركة الكهرباء، والذي أنجب منها فرح، حيث تهّرب سعيد من الموضوع واختفى بشكل كامل عندما علم بأن سامية حامل.

وعند وفاة سعيد، تقوم سارة بتنفيذ وصية والدها، وهي البحث عن فرح وإعطائها نصيبها من الورثة الضخمة التي تركها سعيد، حيث عملت سارة خلال هذه الفترة بالسر وفقاً لتعليمات والدها. وبعد عدة محاولات تعثر سارة على فرح في الإسكندرية فهي تعاني من اضطرابات نفسية بعد أن توفت والدتها وزوج أبيها ربيع في حادث سير مرعب.

ويشارك في هذا العمل الذي يمتد على 45 حلقة، نخبة من النجوم من بينهم ماجد المصري، والممثلة السورية نسرين طافش، ومادلين طبر، وندى موسى، وأحمد سعيد، وعبدالغني محمد علي، وهو من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج سميح النقاش.

