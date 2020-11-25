تراند اليوم : أول تعليق لعمرو أديب علي أنباء انفصاله عن دينا الشربيني

نشر الفنان عمرو دياب مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في فيسبوك لأغنيته الجديدة التي طرحها مؤخرا "أهي أهي"، مواصلا تحضيراته لألبومه الجديد، فيما رأى متابعون أن تصرف الهضبة بنشر الفيديو يعد تجاهلا للأنباء التي راجت بقوة في الأيام القليلة الماضية والتي تشير إلى انفصاله عن حبيبته الفنانة دينا الشربيني.



وتلقى عمرو دياب في الأيام الماضية الكثير من الدعوات من محبيه حتى يخرج هو أو دينا الشربيني للرد على جميع الأخبار التي أعلنت وقوع خلافات بينهما وصلت إلى الانفصال قبل الإعلان رسميًا عن ارتباطهما، ليأتي رد دياب على هذه الدعوات بالتجاهل كما هي عادته، لاسيما وأنه معروف عنه أنه يرفض بشكل قاطع الحديث عن حياته الشخصية، ويكتفي فقط بالتواصل مع الجمهور من خلال أغانيه ونشاطاته الفنية.



وعلق الفنان المصري على مقطع فيديو الأغنية الذي نشره بالقول: "نساني الناس مين مشي مين وصل، ده الورد قصادي وأنا عيني في العسل والنبي بقي ده اللي في بالي لو حصل، أنا كده مش عايز حاجة بعديه".

ليس هذا فحسب بل نشر عمرو دياب عبر الفيسبوك أيضًا صورًا من حفل غنائي خاص أحياه قبل أيام قليلة، وهي رسالة منه غير مباشرة بأن يهتم الجمهور بنشاطاته الفنية فحسب دون الالتفات لأية أمور أخرى تخصّه وفق ما فسّره محبوه، بينما لم تحضر دينا الشربيني الحفل بسبب الخلاف.

أما الفنانة دينا الشربيني فهي الأخرى قد التزمت الصمت أمام الأنباء التي تحدثت عن علاقتها بعمرو دياب مؤخرًا، ولم تخرج بأي تصريح إن كان مباشرًا أو غير مباشر على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعود آخر ظهور لها عبر صفحتها على إنستغرام في الـ 13 من شهر أكتوبر الماضي عندما قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بعمرو دياب هنأته من خلالها بعيد ميلاده.

وكان أحدث الأنباء نقلا عن مصدر مقرب من الثنائي عمرو دياب، ودينا الشربيني قد كشف أن الأخيرة غادرت منزل الأول الذي يجمعهما منذ تطور علاقتهما سويا خلال العامين الماضيين.