مارادونا وسيرينا روسي في أشهر دويتو غنائي .. فيديو

أقيم حفل فني كبير فى الساحة المركزية بمدينة نابولي الإيطالية، منذ سنوات طويلة، وذلك بمناسبة منح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا الجنسية الإيطالية الفخرية، وأحييت الحفلة سيريينا روسي وشاركها "مارادونا" في الغناء.

وأعلنت مدينة نابولي الإيطالية تكريم الأسطورة مارادونا بمنحه الجنسية الفخرية للمدينة، التي قاد فريقها لنجاح كبير خلال فترة الثمانينيات.

ونجح "مارادونا" في وضع فريق نابولي ضمن أهم الفرق بإيطاليا عندما انضم إلى الفريق عام 1984، وساهم في منحه لقب الدوري الإيطالي مرتين، ولقب كأس إيطاليا مرة

واحدة، والسوبر الإيطالي، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.