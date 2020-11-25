أصالة تواجه الجمهور “أونلاين” ديسمبر المقبل

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد الفنانة السورية أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي على طريقة “الأونلاين”، يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر المقبل. وستقدم أصالة خلال الحفل باقة متنوعة ومتميزة من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني. وطرحت أصالة مؤخرًا ألبومها الخليجي الجديد “لا تستسلم” عبر موقع “يوتيوب” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وضم الألبوم 20 أغنية.

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