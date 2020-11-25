مسلسل The Queen’s Gambit يحقق الملايين في أيام

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت منصة “نتفليكس” أن مسلسل The Queen’s Gambit، الذي تقوم ببطولته أنيا تايلور، استطاع أن يحقق رقما قياسيا باعتباره المسلسل المحدود الأكثر مشاهدة حتى الآن، وتقع أحداثه في سبع حلقات، وبدأ عرضه في 23 أكتوبر، حيث حقق 62 مليون مشاهدة خلال 28 يومًا فقط.
وجاء المسلسل في قائمة أفضل 10 أعمال في 92 دولة، وحصل على المركز الأول في 63 دولة، من بينها المملكة المتحدة والأرجنتين وجنوب أفريقيا.
ولعبت الممثلة، البالغة من العمر 24 عامًا، أنيا تايلور، دور بيث هارمون، المهووسة بلعبة الشطرنج، كما أنها لعبت دور يتيمة من ولاية كنتاكي، وقد لاقى الموسم الأول، الذي عرض على شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسل الدرامي، إعجاب الكثيرين من محترفي الشطرنج. وكشفت أنيا تايلور أنها ستشارك في موسم ثان من المسلسل، وذلك بعد نجاح الموسم الأول.
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