هل تستعيد السينما عافيتها بعد ضربة “كوفيد 19” الفادحة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أثَّر فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في صناعة الأفلام في جميع أنحاء العالم وبدرجات متفاوتة، حيثُ أغلقت دور السينما، وأُلغيت المهرجانات أو أُجّلت إلى مواعيد مستقبلية.
ومع إغلاق دور السينما، انخفضت مبيعات شباك التذاكر العالمي مليارات الدولارات، وأصبح البث على الإنترنت أكثر شيوعاً وارتفع سهم نتفليكس، وانخفض مخزون العارضين بشكل كبير، حيث تم تأجيل جميع الأفلام الضخمة التي كان سيتم إصدارها في بداية الموسم السينمائي العالمي المعتاد في شهر مارس، أو إلغاؤها في جميع أنحاء العالم، مع توقف إنتاج الأفلام أيضاً، صار متوقعاً حصر أضرار فادحة، في صناعة السينما عالمياً.
اليوم مع عودة العروض السينمائية في مختلف أرجاء العالم، جراء الانفتاح الجزئي على مسارات الحياة الطبيعية، ترصد «زهرة الخليج» وضع أفلام السينما العالمية.
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