نانسي الفاخوري وشكوى قانونية ضدّ شركة شبكة chbk music

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت مصادر مطلعة بان السيدة نانسي الفاخوري مديرة شركة اند بيوند بصدد تقديم شكوى قانونية بواسطة وكيلها القانوني المحامي الياس ابراهيم بوجه شركة chbk.

وفي التفاصيل، تجمع السيدة نانسي الفاخوري وشركة chbk علاقة تعاقدية ، لا تزال قائمة حتى تاريخه، حول موضوع توسيع علاقات هذه الاخيرة بالفنانين واصحاب المحتوى الذين تجمعهم بالسيدة الفاخوري افضل العلاقات.

واضاف المحامي ابراهيم ان موكلته آثرت الصمت لفترة طويلة مُفسحةً المجال امام الحلول الحبية حيال تقاعس شركة chbk عن تنفيذ موجباتها العقدية، بحيث كانت ولا تزال تقوم بتقديم تقارير خاطئة تفتقد للشفافية والدقة، هذا بالاضافة الى عدم تسديد اي من المستحقات المادية التي تراكمت بذمة الشركة المتقاعسة لمصلحة موكلتنا، لغاية تاريخه، بالرغم من تبلغهم انذار قانوني بالدفع بواسطة كتاب العدل، وعوضاً عن التعاون واصلاح الخلل اعتمدت chbk اسلوب التسويف والمماطلة والتهرب والمراوغة، مما دفعنا اليوم الى اللجوء الى القضاء احقاقاً للحق ومنعاً لهضم حقوق موكلتنا.