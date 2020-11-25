رعب وأكشن وفانتازيا.. أفضل سلاسل الأفلام في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم قلة الأفلام العالمية التي صدرت هذا العام بسبب فرض قواعد صارمة على التجمعات خوفاً من فيروس كورونا، نجح البعض في مقاومة الوباء.

ومع نهاية العام، نرصد أفضل سلاسل الأفلام الأجنبية التي صدرت هذا العام في التقرير التالي..



1. The Grudge





فيلم "ذا جرادج"، بطولة لين شاي وجون تشو، وهو فيلم رعب أمريكي يركز على روح شبح حاقدة تهاجم الأحياء.





2. Bad Boys for Life





فيلم "باد بويز فور لايف"، بطولة ويل سميث ومارتن لورنس، وهو فيلم أكشن أمريكي يسدل الستار على السلسلة الشهيرة، بمهمة أخيرة تجمع ضابطي الشرطة مايك لاوري وماركوس بورنيت.





3. Dolittle





فيلم "دوليتل"، بطولة روبرت داوني جونيور، وهو فيلم فانتازيا يدور حول طبيب يستطيع مخاطبة وفهم الحيوانات.