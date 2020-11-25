أبلة فاهيتا تكشف إصابتها بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: كشفت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا خبر إصابتها بفيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة.

وبرّرت الأبلة غياب برنامجها "الدوبلكس" في الأسبوعين الماضيين بإصابتها بالفيروس بعدما أظهرت المسحة التي قامت بها نتيجة إيجابية وبالتالي توجب دخولها في فترة عزل لحين شفائها.

وإعترفت فاهيتا: "أن سبب إصابتها بالفيروس هو عدم معرفتها بأن قناع التول والشيفون بيدخلوا فيروس"، واكدت انها ستستخدم من الآن فصاعداً "قناع أبو غرزة ضيقة".

وعندما عاتبتها الحديد لعدم إستضافتها في الموسم الجديد، ردت الأبلة بانها شبعت من لميس وتريد زوجها الإعلامي عمرو أديب "نعمل شيرنج فيه أنا وانتي"، فردت الحديدي: "شوفي حد تاني"، لتقاطعها فاهيتا: «Sharing is caring»، فتضحك الحديدي: "نو..مفيش كدة، وملكيش دعوة بجوزري".

وكشفت فاهيتا عن عودتها الأسبوع المقبل: "قاعدين في الحجر محبوسين بسبب كورونا، بس خلاص راجعة الأسبوع اللي جاي وهصور الحلقات وانتظروا مفاجأت، وعندي الحلقة اللي جاية كندة علوش وحسين فهمي، اللي بعد سعاد حسني هيقعد مع أبلة فاهيتا".

وتابعت مازحة: "قدامي شهرين ثلاثة أحضن وأبوس من غير ما أخاف، محصنة بالأجسام المضاد".

وكشفت فاهيتا في ختام اللقاء عن عودتها الأسبوع القادم بعد الشفاء إلى تصوير حلقات جديدة قالت أنها ستحمل العديد من المفاجآت، من بينها إستضافتها لكل من كندة علوش و حسين فهمي.