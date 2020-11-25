ميغان ماركل تكشف أنها تعرضت للإجهاض في الصيف

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت ميغان ماركل عن تعرضها للإجهاض مطلع هذا العام، في مقالة بصحيفة نيويورك تايمز.

قالت الدوقة ، 39 عامًا ، إنها تشارك قصتها للمساعدة في كسر الصمت حول مأساة شائعة جدًا. تقول دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا إن واحدة من كل ثماني حالات حمل تنتهي بالإجهاض.

وكتبت ميغان أن "فقدان طفل يعني تحمل حزنًا لا يطاق تقريبًا ، يعاني منه الكثيرون لكن يتحدث عنه القليل". واكلمت: "بدعوتنا لمشاركة آلامنا ، نتخذ معًا الخطوات الأولى نحو الشفاء."

وفي سرد ​​حميمي مذهل لتجربتها ، وصفت الدوقة كيف وقعت المأساة في "صباح بدأ بشكل عادي مثل أي يوم آخر: تحضير الإفطار. إطعام الكلاب. تناول الفيتامينات. العثور على الجورب المفقود. التقط قلم التلوين الذي تدحرج تحت الطاولة اربط شعري على شكل ذيل حصان قبل ان اخذ ابني من سريره.وأشارت إلى إنها أدركت أنها تفقد طفلها في بطنها أثناء انشغالها بابنها آرتشي في يوليو (تموز) الماضي.

وكتبت ميغان: "بعد تغير حفاضته، شعرت بألم قوي. سقطت على الأرض وهو في يدي، وأنا أردد تهويدة لكي تهدئنا".

وأضافت: "علمت وأنا أحمل طفلي الأول إنني أفقد طفلي الثاني".

في وقت لاحق ، قالت ، "كنت مستلقية على سرير المستشفى ممسكة بيد زوجي. شعرت بعرق كفه، قبلت مفاصل أصابعه التي تبللت من دموعنا. حدقت في الجدران البيضاء الباردة كيف سنشفى؟".

وأوضحت ميغان أن "السبيل الوحيد" لكي تتعافي هي وزوجها هو سؤال كل منهما الآخر "هل أنت بخير؟".

قالت صوفي كينج ، القابلة في جمعية تومي الخيرية في المملكة المتحدة لفقدان الأطفال ، إن الإجهاض وولادة جنين ميت لا يزالان "من المحرمات الحقيقية في المجتمع ، لذا فإن مشاركة الأمهات مثل ميغان لقصصهن هي خطوة حيوية في كسر وصمة العار ".

واضافت كينغ: "صدقها وانفتاحها اليوم يرسلان رسالة قوية إلى أي شخص فقد طفلًا: قد يشعر هذا بالوحدة بشكل لا يصدق ، لكنك لست وحدك".

تزوجت ميغان ، الممثلة الأميركية ونجمة الدراما التلفزيونية القانونية "Suits"، من هاري ، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ، في حفل فخم في قلعة وندسور في مايو 2018. وولد ابنهما في العام التالي.

في وقت مبكر من هذا العام ، أعلن الزوجان عن استقالتهما من واجباتهما الملكية والانتقال إلى أمريكا الشمالية ، مستشهدين بما قالا إنه تدخلات ومواقف عنصرية لا تطاق لوسائل الإعلام البريطانية. اشتروا مؤخرًا منزلاً في سانتا باربرا ، كاليفورنيا.

تقاضي الدوقة حاليًا ناشر صحيفة بريتيش ميل أون صنداي بتهمة التعدي على الخصوصية بسبب مقالات نشرت أجزاء من رسالة كتبتها إلى والدها المنفصل عنها بعد زفافها.

في الشهر الماضي ، وافق قاض في لندن على طلب ميغان بتأجيل المحاكمة من يناير إلى خريف 2021. جاء القرار عقب جلسة استماع خاصة ، وقال القاضي إن سبب طلب التأجيل يجب أن يظل طي الكتمان.