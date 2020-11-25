آمال ماهر تحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة آمال ماهر، على الإحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق اليوم الأربعاء 25 نوفمبر.
ونشرت ماهر، صورة لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت:" اليوم هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، اللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة آمال ماهر، الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.
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