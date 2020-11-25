محمد عساف يشيد بأبطال مسلسل "عروس بيروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشاد الفنان محمد عساف، بأبطال مسلسل "عروس بيروت"، وحرص على توجيه رسالة لهم.

ونشر عساف، مشهد من المسلسل عبر حسابه على تويتر، وعلق : "نجوم (عروس بيروت) ظافر العابدين وكارمن بصيبص المبدعين المبهرين.. اللي بينهم كيميا ساحرة ..ومشهد جميل فيه ‎(كرمالك إنت).. بتمنى تستمتعوا بالمشهد متل ما انا استمعت فيه".

مسلسل "عروس بيروت" تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته: ظافر العابدين، تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

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