نسرين طافش :"عندما ترى الجمال فإن القبح يختفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

علقت "طافش" على الصورة:" عندما ترى الجمال في الحياة ، فإن القبح يختفي .. عندما تعيش الحياة ببهجة ، فإن الحزن يختفي .. لا تجتمع جنة ونار ، و لديك الخيار".

يذكر أن، نسرين طافش، شاركت مؤخرًا فى مسلسل "ختم النمر" سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني.