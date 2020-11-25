تراند اليوم : فنان شهير بعد عملية جراحية: "اخذوا عظمة من أذني دون علمي"

كشف الفنان الإماراتي أحمد خميس، خضوعه لعملية جراحية في وجهه، من خلال نشره صوره عبر " إنستجرام ".

وقال خميس : "راح اخبركم قصتي ويا خشمي. من وأنا وصغير كانت عندي مشكلة بالتنفس و كل ليلة أقوم من نومي مخنوق و ما كنت أعرف السبب.

وأضاف : ذهبت للدكتور لأول مرة وقالي عندك مشكلة بالتنفس وما فهمته عدل لأن بوقته كنت بعمر 17، فسويت العملية الأولى. كان صعب لكن الحمدالله تنفست عدل وكان كل شئ تمام الين الاسبوع الثالث وكأن المشكلة رجعتلي لكن ماكان نفس قبل".

وأضاف: "بعد فترة بـ 2018 بحثت على دكتور شاطر يحل مشكلتي و ما كنت أعرف كيف. دورت بالمنتديات و مدحوا دكتور شاطر وقالي العملية علاجية و تجميلية.

واختتم خميس بالقول: "بعد ما سويت العملية وقمت الحمدالله، اكتشفت اخذوا عظمة من أذني، تفاجأت وخفت وتضايقت لأني ما توقعت انهم بيسون ها الشيء. الدكتور ماخبرني، وليش ماخبرني أول ما تلاقيت معه؟ ليش ما عطاني تحذير قبلها ؟ و لو انتوا مكاني شو كنتوا راح تسون؟".



