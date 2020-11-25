هاني شاكر و أحمد سعد يطرحان "يا بخته" عبر يوتيوب

طرح كلاً من الفنان هاني شاكر وأحمد سعد الدويتو الجديد الذي جمع بينهم، ويحمل اسم "يا بخته" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
وروج هاني شاكر عن الأغنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
الأغنية من كلمات: احمد ابراهيم، ألحان: احمد سعد، توزيع: محمود صبرى، مهندس صوت: أحمد جوده، إنتاجشركة مزيكا.
وتقول كلمات الأغنية:.
" يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخدهنشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته
يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخدهلكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته
ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخدهنشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته
يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخدهلكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته
إحنا اللي يبيعنا مايلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا وحيخسر برضه أمان وحنان مش ممكن يتشاف بعدينا
بنكون وش السعد عليهم وعملنا أكتر ماللي علينا ده اللي يقدرنا يشوف خيرنا وعينينا ياخدها اللي شارينا
ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخدهنشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته ".
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