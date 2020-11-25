السبت..حفل غنائي لفريق وسط البلد في الإسكندرية

يستعد الفريق الغنائي الشهير وسط البلد، لحفلهم الغنائي القادم في مكتبة الإسكندرية في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر .

يقام الحفل يوم السبت الموافق 28 نوفمبر، في تمام الساعة الـ7 مساءً في مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 100 جنيه.

عادت الأنشطة الاحتفالية على مسارح مصر،

وسط تطبيق الإجراءات الوقائية ووسائل التعقيم، بالإضافة إلى توفير اجهزة قياس الحرارة، وتطبيق التباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامة الحضور.

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أحيا الفريق حفل عنائي "أون لاين" خلال شهر إبريل الماضي، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم شم النسيم، وشهد

الحفل نسبة حضور عالية من متابعيهم.

يذكر ان آخر إصدارات "وسط البلد" الغنائية، كانت من خلال أغنية "تلاميذنا"، والتي تم طرحها مطلع العام الجاري وحصدت أكثر من 380 ألف مشاهدة، من كلمات حازم وفي، ألحان:هاني عادل، توزيع:منير ماهر، هاني عادل، وتقول كلماتها"تلاميذنا افتكرونا عجزنا شعرنا الأبيض ده يميزنا الله يرحم يابني زمان كان لسه مطلعلكش لسان بقي ليك صوت وبتتكلم سهل صحيح انك تتعلم بس الاصعب تبقي معلم".