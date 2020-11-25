"منة شلبي وأحمد مالك لأول مرة معاً في الحلقة الخامسة من مسلسل "نمرة اتنين

تجتمع النجمة منة شلبي لأول مرة مع النجم الشاب أحمد مالك والفنانة الشابة هدى المفتي في الحلقة الخامسة من مسلسل نمرة اتنين والتي تحمل عنوان "أول إمبارح" حصرياً على شاهد VIP يوم الخميس المقبل 26 نوفمبر.
وتدور أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "نمرة اتنين"، حول شاب وفتاة يتقابلان لأول مرة ويجدان أنفسهما محبوسان في غرفة ما يؤدي إلىتطور العلاقة بينهما.
الحلقة من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مريم نعوم وبطولة منة شلبي، أحمد مالك وهدى المفتي.
نمرة اتنين دراما اجتماعية تتناول كل حلقة منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى حول العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذة من فكرة الحب الثاني محوراً للأحداث، ولكل حلقةمخرج وكاتب وأبطال مختلفين.
المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، وأخرج حلقاته كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، يسري نصر الله، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أنس باطهف، ومن تأليف آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سماء عبد الخالق وسارة طيبة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم شيرين رضا، منة شلبي، أحمد مالك، صبا مبارك، ماجد الكدواني، إياد نصار، نيللي كريم ومنى زكي؛ ومن إنتاج شاهد.
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