"منة شلبي وأحمد مالك لأول مرة معاً في الحلقة الخامسة من مسلسل "نمرة اتنين

تجتمع النجمة منة شلبي لأول مرة مع النجم الشاب أحمد مالك والفنانة الشابة هدى المفتي في الحلقة الخامسة من مسلسل نمرة اتنين والتي تحمل عنوان "أول إمبارح" حصرياً على شاهد VIP يوم الخميس المقبل 26 نوفمبر.

وتدور أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "نمرة اتنين"، حول شاب وفتاة يتقابلان لأول مرة ويجدان أنفسهما محبوسان في غرفة ما يؤدي إلى

تطور العلاقة بينهما.

الحلقة من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مريم نعوم وبطولة منة شلبي، أحمد مالك وهدى المفتي.

نمرة اتنين دراما اجتماعية تتناول كل حلقة منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى حول العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذة من فكرة الحب الثاني محوراً للأحداث، ولكل حلقة

مخرج وكاتب وأبطال مختلفين.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، وأخرج حلقاته كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، يسري نصر الله، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أنس باطهف، ومن تأليف آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سماء عبد الخالق وسارة طيبة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم شيرين رضا، منة شلبي، أحمد مالك، صبا مبارك، ماجد الكدواني، إياد نصار، نيللي كريم ومنى زكي؛ ومن إنتاج شاهد.