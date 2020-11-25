قيامة عثمان الحلقة 35 مترجمة موقع قصة عشق kuruluşzamanı

المؤسس عثمان (بالتركية: Kuruluş Osman) مسلسل تركي درامي تاريخي ، بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019 ، يحكي قصة الغازي عثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية ، وهو من إنتاج إنتاج محمد بوزداغ ، وإخراج متين جوناي ، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والمم عائشة جون جولاي ، وراغب سافاش ، ونور الدين سونمز ، وأصلهان كارالار ، وجلال آل ، وديدامبالشين. ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية أسبوعياً كل يوم أربعاء في الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت تركيا. التاريخ التاريخي قيامة أرطغرل الذي انتهى عرضه في 29 مايو 2019.
تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبلعثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم، والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.
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