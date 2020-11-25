ديسمبر.. ليلة غنائية لـ ألحان بليغ حمدي على مسرح الجمهورية

في ليلة غنائية مميزة، يستقبل مسرح الجمهورية حفل غنائي لأهم ألحان الكبير بليغ حمدي، وذلك على مسرح الجمهورية، وذلك في إطار عودة الانشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر، على مسرح الجمهورية، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين:الأاولى 60 جنيه، الثانية 110جنيه.

شهد مسرح الجمهورية عدد من حفلات مطربي الزمن الجميل، وشهدت حضور كامل العدد ونفاد سريع لتذاكر الحفل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

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وأعادت عدد من مسارح مصر الغنائية، خاصة مسارح الأوبرا المصرية،

ومعهدالموسيقى العربية، والجمهورية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيثإنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، بالإضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.