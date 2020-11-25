عدد محدود لتذاكر حفل محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية

يستعد مسرح معهد الموسسيقى العربية، لاستقبال حفلاً غنائياً لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك في إطار عودة الانشطة الاحتفالية هناك.

يقام الحفل يوم الاحد القادم الموافق 30 نوفمبر، على مسرح معهد الموسيقى العربية، على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 125 جنيه، التي تبقى منها عدد محدود للبيع للجمهور.

شهد معهد الموسيقى العربية عدد من حفلات مطربي الزمن الجميل، وشهدت حضور كامل العدد ونفاد سريع لتذاكر الحفل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

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وأعادت عدد من مسارح مصر الغنائية، خاصة مسارح الأوبرا

المصرية، ومعهد الموسيقى العربية، جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيثإنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، بالإضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.