فيديو.. أغنية "في حدا" لـ آدم تحقق أكثر من 3 مليون مشاهدة

حصدت الأغنية الجديدة"في حدا" للفنان آدم، أكثر من 3 مليون مشاهدة، وذلك في مايقرب من أسبوع من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:رامي شافعي، توزيع: عمر صباغ، وتقول كلماتها: "في حدا بدنا يا ما عم نقدر ننسا لو شو ما عمل فينا بقلبنا جوا إحساس أقوى

منا عم يتحكم فينا نخاف من التغيّير ومنعلّق عإشيا زغيري لما بتقتلنا الغيرة ومننسى إشيا كتيريالحب الأعمى خطير في حدا بدنا يا ما عم نقدر ننسا لو شو ما عمل فينا نخاف من التغيّير ومنعلّق عإشيا زغيري لما بتقتلنا الغيرة ومننسى إشيا كتيريالحب الأعمى خطير في حدا بدنا يا ما عم نقدر ننسا".

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يذكر أن آدم قد طرح أخيرًا أغنية "علقوا المشانق"، وسجلت أكثر من 270 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات وألحان: رامي شافعي، توزيع: عمر صباغ، بالإضافة إلى أغنية "نحنا سوا"، التي اقتربت من الـ10 مليون مشاهدة، من كلمات:مروان خوري، ألحان:محمود عيد، توزيع:جيمي حداد.