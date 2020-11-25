اعتداء جنسي جديد.. إنجليزية تلاحق هارفي واينستن في المحكمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه المنتج الأمريكي هارفي واينستن اتهاما جديدا بالاعتداء الجنسي، من سيدة تعمل بمجال صناعة السينما بالمملكة المتحدة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن السيدة التي لم تكشف عن هويتها، رفعت دعوى ضد هارفي، في إحدى محاكم العاصمة الإنجليزية لندن، تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا خلال عملها بأحد الأفلام التي أنتجها.



وذكرت السيدة في الدعوى، وفقا للصحيفة البريطانية، أن موظفين عاملين بصناعة الفيلم وشركات مساعدة في الإنتاج على صلة بهارفي واينستن، كانوا جميعا على علم بهذه الممارسات ضدها، بل وساعده أحدهم على القيام بهذه الممارسات وتكتم عليها.



ووصف محامو السيدة في الدعوى، ما تعرضت له موكلتهم على يد هارفي واينستون، بالـ"الإساءة المروعة".

وكانت هيئة المحلفين في قضية المنتج السينمائي الأمريكي، هارفي واينستين، خلصت إلى إدانة قطب صناعة السينما الأمريكية بتهمة ارتكاب أفعال جنسية جنائية واغتصاب من الدرجة الثالثة، مع عدم إدانته بأخطر الاتهامات التي كانت منسوبة إليه وتتعلق بالاعتداء الجنسي.

ومر أكثر من عامين منذ أن نشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير حول اتهامات عديدة ضد واينستين، ما أدى إلى سلسلة من الاتهامات ضد رجال بارزين آخرين، وانتشار هاشتاج مي تو (MeToo)، وألقي القبض على المنتج الشهير في مايو/أيار 2018.