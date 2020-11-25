جوجل يفتح باب النميمة.. هل انضمت ريهانا لـ"بلاك بانثر 2"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار ظهور النجمة ريهانا على جوجل باعتبارها واحدة من نجوم "بلاك بانثر 2"، حماس عشاق الفيلم وعالم مارفل حول العالم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن ريهانا ظهر اسمها من ضمن أبطال الفيلم، عبر موقع البحث جوجل، الأمر الذي نفته مصادر مقربة من المغنية الشابة.







وأوضحت الصحيفة أن شبكة E! NEWS الإخبارية المختصة بأخبار الفن والمنوعات، أكدت عدم صحة ما تردد عن انضمام ريهانا لفريق عمل فيلم "بلاك بانثر"، نقلا عن فريقه المساعد، ونقلا عن مصادر من داخل شركة استديوهات مارفل نفسها.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي معلومات تخص الجزء الجديد من فيلم "بلاك بانثر" سوى موعد بداية تصويره، خلال منتصف عام 2021 المقبل، مع تأكيد استديوهات مارفل أنها ستقدم بطلا جديدا للشخصية بديلا عن النجم الراحل شادويك بوسمان.