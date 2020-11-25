هنا شيحة تعلن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية هنا شيحة، الأربعاء، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور إيجابية نتيجة الفحص الخاصة بها.

وطالبت الفنانة المصرية عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "أنستقرام"، من كل مخالطيها طوال الأيام الماضية الخضوع للفحص فورا، للتأكد من مدى انتقال العدوى إليهم من عدمه.

كما قدمت شيحة عدة مقاطع فيديو شرحت فيها أعراض المرض، وطرق القضاء على الملل في العزل الصحي الذي سيستمر 10 أيام كاملة.

وقالت هنا شيحة "لقد أجريت تحليل كورونا وأصبحت إيجابي كورونا (كوفيد 19).. رجاء من أي شخص خالطني الأيام الماضية أن يفحص نفسه للتأكد من سلامته.. الله يحمينا جميعا".

وبعدها قدمت عدة مقاطع فيديو مختصرة أكدت فيها أنها تعاني من فقدان حاسة الشم تماما، وحاسة التذوق بشكل نسبي حيث تستطعم الأكل اللاذع.

وكشفت عن عدة وسائل للقضاء على الملل أثناء فترة العزل، مؤكدة أنها ستلجأ للمنصات الرقمية لمشاهدة الأعمال الدرامية.

كما كشفت هنا عن قائمة كتب أغلبها ينتمي لفن السيرة الأدبية، وقالت إنها حاولت الانتظام في قراءة هذه الكتب الفترة الماضية ولكنها فشلت بسبب ارتباطاتها، وستعتبر فترة العزل الصحي فرصة لاستكمال القراءة.