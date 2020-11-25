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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلن الفنان تامر فرج عن ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، مؤكدًا إنه سيقوم بعزل نفسه والإلتزام ببروتوكول العلاج وإنه لم يجرى مسحة للتأكد من إصابته أم لا.
وكتب "فرج"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "طب يا جماعة أنا تقريبا كده لقطت الفيروس ومش هعمل مسحه عشان مش عاوز اتأكد.. أنا هعزل نفسي واخد بروتوكول العلاج.. اللى خالطني في التلات سنين اللي فاتوا يتطمن على نفسه، وخصوصا لوجى ونانا اللى كانوا مع القبطان ماجد الألفي.. ادعولي يا جماعة إن شاء الله خير".
من ناحية أخرى، يعرض لـ تامر فرج حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، من إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر فرج: أنا شكلي لقطت فيروس كورونا ومش هعمل المسحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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