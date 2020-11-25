"خلاص يا ستي ده انتي جورجينا جدا".. ياسمين صبري تثير الجدل من جديد بسبب صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة التي نشرتها الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، ووواجهت اتهامات بتقليد جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بشكل مستمر.

ومع نشر ياسمين صبري أي صورة جديدة يقارن الجمهور بينها وبين صور "جورجينا"، خاصة مع تشابه عدد كبير من صور ياسمين صبري مع صور كانت قد نشرتها صديقة "كريستيانو".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الصور كالتالي: "خلاص يا ستى دا انتي جورجينا جدا"، "هي بتقلد جورجينا ليه؟"، "هو ليه الناس زعلانه إن ياسمين صبرى بتقلد جورجينا، ما تقلدها وتبعد عن التمثيل

والكل هيكون مبسوط"، "ينفع التقليد ده يا فنانة"، "بتقلد جورجينا في كل حاجة حتى لبسها".

ودائما ما تواجه ياسمين صبري انتقادات بشأن تقليدها لـ"جورجينا"، بسبب تشابه إطلالتها مع إطلالات جورجينا بشكل كبير للحد الذي جعل الجمهور يتهمها بتقليدها أكثر من مرة.

من ناحية أخرى، شاركت ياسمين صبري في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.