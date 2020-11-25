درة تحتفل بوصول عدد متابعيها لـ 13 مليون على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة التونسية درة بوصول عدد متابعيها لـ13 مليون متابع على حسابها بموقع "إنستجرام".

ووجهت درة الشكر لجمهورها قائلة: "شكرًا لكل 13 مليون شخص إنهم موجودين معايا، كل يوم يجب أن نحتفل بالحياة والجمال".

من ناحية أخرى، يعرض لدرة حاليا حكاية "أول السطر"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، على قناة DMC.

واحتفلت درة مؤخرًا بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، بأحد فنادق مدينة الجونة وبحضور عدد محدود من أصدقائها المقربين.

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