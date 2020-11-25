نشر الفنان تامر عاشور، مقطع قصير للفنانة شيماء سيف وهي تؤدي أغنيته "معلش أصلي مدلعها"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علق تامر على أداء شيماء للأغنية بطريقة Lip Sync، قائلاً:"شيماء سيف العسل"، وقام بتوجيه رسالة لزوجها محمد كارتر"دلعها ياكارتر أكتر". العسل"، وقام بتوجيه رسالة لزوجها محمد كارتر"دلعها ياكارتر أكتر". https://www.instagram.com/p/CIA09DKjB12/?utm_source=ig_web_copy_link أغنية "معلش أصلي مدلعها" طرحها عاشور خلال شهر سبتمبر الماضي، وسجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:صابر كمال،ألحان:بلال سرور، توزيع:رامي سمير. مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:صابر كمال،ألحان:بلال سرور، توزيع:رامي سمير. يذكر أن آخر مشاركات شيماء الدرامية، كانت من خلال مسلسل "الزوجة 18" في رمضان 2019، وشاركها البطولة "حسن الرداد، ناهد السباعي، محمود البزاوي، هيدي كرم"، من تأليف: محمد أبو السعد، إخراج: مصطفى فكري.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقديمها لأغنيته .. تامر عاشور يعلق على أداء شيماء سيف لـ"معلش أصلي مدلعها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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