بعد طرح أحدث أعمالها.. أحمد فهمي لـ هنا الزاهد: دايمًا فخور بيكي

حرص الفنان أحمد فهمي، على تهنئة زوجته الفنانة هنا الزاهد، بعد الإعلان رسميا عن مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر فهمي صورة للبوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلا:"إن شاء الله هتكسري الدنيا ياحبيبتي..دايما فخور بيكي".

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يضم المسلسل 9 قصص مختلفة مع عدد من الفنانين، بكتابة 8 مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام والذي سيطرح للمشاهدين خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن هنا، شاركت سينمائيا من خلال فيلم "الغسالة"، الذي تم عرضه في صالاتي السينما خلال يوليو الماضي، وحقق إيرادات مالية ضخمة طوال فترة عرضه، من بطولة" محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلام، أحمد فتحي"، من تأليف:عادل صليب، إخراج:عصام عبدالحميد.

قدم فهمي مؤخرا مسلسل "رجالة البيت"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، من بطولة"أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، دينا محسن"، من تأليف:أيمن وتار، إخراج:أحمد الجندي.